Coronavirus, il direttore dello Spallanzani: “Non siamo alla seconda ondata, no al lockdown ma bisogna riprenderne lo spirito” (Di sabato 15 agosto 2020) “In questi giorni è cresciuta la preoccupazione per una ripresa della pandemia, dovuta a più focolai. La domanda che ci si pone , tutti , è legittima: siamo nella seconda ondata? Ci aspetta una seconda ondata? No. Non siamo nella seconda ondata né essa verrà se saremo in grado, come sono certo, di affrontare, di petto, anche questo particolare momento. Quello che oggi va fatto è quello che abbiamo fatto ieri con successo: non abbiamo bisogno di nuovi lockdown ma di riprenderne lo spirito”. Così su Facebook il direttpre sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia. “Tutti, giovani e meno ... Leggi su meteoweb.eu

L’obiettivo è di verificare se un regime alimentare antinfiammatorio normocalorico normoproteico a basso contenuto di carboidrati e alto contenuto di lipidi migliori la mortalità e riduca i requisiti ...

L'obiettivo è di verificare se un regime alimentare antinfiammatorio normocalorico normoproteico a basso contenuto di carboidrati e alto contenuto di lipidi migliori la mortalità e riduca i requisiti ...