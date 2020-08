Coronavirus, il bollettino di oggi 15 agosto in Lombardia: un decesso e 94 nuovi casi positivi (Di sabato 15 agosto 2020) Aumentano guariti e dimessi (+113) e restano stabili le presenze (12) nelle terapie intensive. Sono 34 i nuovi casi a Milano e provincia. Zero nuovi contagi a Como e Lodi Leggi su repubblica

