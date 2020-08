Coronavirus, il bollettino di Ferragosto: salgono i casi che superano i 600, allarme in Veneto (Di sabato 15 agosto 2020) Dopo i 574 nuovi casi da Coronavirus registrati ieri, oggi in Italia i contagi segnalati sono +629, anche se a questi vanno sottratti 15 casi. Leggi su tuttonapoli

(ANSA) - PALERMO, 15 AGO - Sono 46 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia in base al bollettino diffuso dal ministero della Salute. In particolare la Sicilia denuncia che 13 ...Bologna, 15 agosto 2020 - Nel Bolognese 10 nuovi casi di contagio da Covid-19 in più rispetto a ieri, di cui 5 sintomatici. Imola, invece, ne registra uno solo, non sintomatico (si tratta di una perso ...