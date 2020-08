Coronavirus, i numeri dicono che il lockdown ha funzionato (Di sabato 15 agosto 2020) di Enrico Rettore I dati relativi ai ricoveri in terapia intensiva e ai decessi da Covid-19 mostrano come, dopo un fisiologico periodo di assestamento, la quarantena ha sortito gli effetti sperati. E per ora le riaperture graduali sembrano non aver intaccato i risultati raggiunti. Domenica 8 marzo è scattato il provvedimento di lockdown, che ha interessato tutte le principali aree colpite da Covid-19 (la Lombardia e 14 altre province in Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e Marche). Il provvedimento, annunciato nel pomeriggio precedente, ha avuto istantaneamente grande risonanza: la notte tra 7 e 8 marzo i treni in partenza dalle aree interessate sono stati presi d’assalto da una folla di persone residenti altrove. L’effetto meccanico del lockdown consiste in una riduzione repentina – da un giorno al successivo – dei contatti ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : «Abbiamo una graduale ascesa dei numeri, ma soprattutto abbiamo anche persone giovani che stanno entrando nelle ter… - Avvenire_Nei : Coronavirus. Ancora in crescita i contagiati. Soprattutto in Veneto - Avvenire_Nei : Coronavirus. Continuano a salire i contagi e i ricoverati in terapia intensiva - ilfattoblog : Coronavirus, i numeri dicono che il lockdown ha funzionato - solops : Bollettino coronavirus Piemonte con numeri sottostimati a causa del guasto informatico del Csi -