Coronavirus, i dati del 15 agosto: superati i seicento contagi (Di sabato 15 agosto 2020) Ancora in aumento il numero dei nuovi contagi, il governo sta pensando a nuove limitazioni, alcune a partire già da domani. Crescono ormai da giorni in modo costante i contagi da Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i dati registrati da Ministero della salute indicano 629 positivi in più nelle ultime 24 ore e 4 decessi. I timori sono legati soprattutto a vacanze e ferie estive, tra rientri dall’estero e rischi di assembramento nelle discoteche, per le quali è scattato il primo giro di vite. In Lombardia si registrano oggi 94 nuovi casi positivi, di cui 10 debolmente positivi e 3 a seguito di test sierologico, mentre i guariti dimessi sono in totale 75.125 (+113), di cui 1.338 dimessi e 73.787 guariti. I pazienti in terapia ... Leggi su chenews

