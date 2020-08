Coronavirus, Guerra dell’Oms: “L’Italia ora rischia grosso” (Di sabato 15 agosto 2020) Coronavirus, Ranieri Guerra lancia l’allarme. Con i contagi che continuano ad aumentare, il direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale invita alla massima prudenza prima che sia tardi. Coronavirus, ora scatta l’allarme in Italia. A confermarlo è anche Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e tecnico del comitato tecnico scientifico del Governo. Intervenuto al Corriere della … L'articolo Coronavirus, Guerra dell’Oms: “L’Italia ora rischia grosso” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Guerra

L’aumento è “lento” ma “costante”, conferma Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms distaccato a Roma e tecnico del Comitato tecnico-scientifico. “Man mano che i casi di nuovi… Leggi ...I tamponi, da settembre, si faranno anche negli studi dei medici di base. Per ridurre il peso - cioè l’attività - che in questi mesi è gravato sugli ospedali. Per velocizzare le diagnosi e provare a l ...