Coronavirus – Grave aumento dei casi in Italia, mai così alti da maggio: BOLLETTINO aggiornato [TABELLA] (Di sabato 15 agosto 2020) Stando ai dati forniti dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 4 morti, 314 guariti e 629 nuovi casi su 53.123 tamponi. In data odierna &eGrave; risultato positivo l’1,18% dei test processati: era dal 23 maggio che non c’era un numero cos&iGrave; alto di nuovi positivi (tutti asintomatici). Le Regioni con il pi&uGrave; alto numero di casi sono: Veneto (120), Lombardia (94) ed Emilia Romagna (71) e il Lazio (58). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia &eGrave; di: 253.438 casi totali 35.392 morti * 203.640 guariti * Il conteggio complessivo dei morti giornalieri &eGrave; oggi aumentato di 158 unit&aGrave; ... Leggi su sportfair

YoureMyOneD : RT @PalermoToday: Coronavirus, è grave la ragazza rientrata a Palermo dopo un viaggio a Malta - cuenews_it : Il #COVID19 non ha creato solo un'emergenza sanitaria ?? In questo articolo di #EnergyCuE spieghiamo il perché ????… - Uomo900 : RT @francescatotolo: La “pluricrocerista a bordo delle #ONG” @AngiKappa di @RaiNews ha cercato di minimizzare con una grave #FakeNews: TUTT… - iside50 : RT @francescatotolo: La “pluricrocerista a bordo delle #ONG” @AngiKappa di @RaiNews ha cercato di minimizzare con una grave #FakeNews: TUTT… - MarySpes : RT @francescatotolo: La “pluricrocerista a bordo delle #ONG” @AngiKappa di @RaiNews ha cercato di minimizzare con una grave #FakeNews: TUTT… -