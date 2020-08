Coronavirus, gli appelli dei governatori. Bonaccini: “Non vanifichiamo i sacrifici”. Zingaretti: “Rischio ritorno indietro è reale” (Di sabato 15 agosto 2020) I governatori tornano ad appellarsi alla popolazione e lanciano l’allarme dopo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute che, con 629 contagi nelle ultime 24 ore, rigetta il Paese indietro di tre mesi, alla situazione del 23 maggio scorso. Tra i primi a intervenire c’è il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che già ieri aveva deciso di imporre misure più restrittive per i locali notturni in vista dei festeggiamenti di Ferragosto: “Non vorremmo che a causa di comportamenti irresponsabili di chi pensa sia tutto uno scherzo o tutto sia superato, a breve venissero vanificati i sacrifici sopportati e dovessimo persino richiudere ciò che abbiamo via via riaperto”, ha dichiarato. Sulla sua stessa posizione anche il collega del Lazio e segretario del Pd, ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : ? Indagano Conte e i ministri Pd-5 Stelle sul Coronavirus? ARCHIVIATO. ? Indagano Salvini per aver bloccato uno sba… - TizianaFerrario : Insopportabili questi migranti in giro x Croazia Spagna e Grecia senza mascherina come se non ci fosse il… - Agenzia_Ansa : #Covid_19 Contagi ancora in salita, sono 629 in 24 ore. Quattro le vittime. Gli incrementi maggior in #Veneto,… - 75Ginny : RT @GeMa7799: Migranti in fuga col coronavirus, il poliziotto rivela. 'L'ordine è non fermarli. La priorità è far guadagnare la macchina de… - fattoquotidiano : Coronavirus, gli appelli dei governatori. Bonaccini: “Non vanifichiamo i sacrifici”. Zingaretti: “Rischio ritorno i… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus gli Coronavirus, gli esperti: “Situazione in peggioramento”. Gli Rt di Bolzano e Trento si abbassano, 9 Regioni sopra il livello di guardia il Dolomiti BERTONI A FV, VIOLA 10° SEMPRE UN FALLIMENTO MA HO FIDUCIA IN COMMISSO. PERÒ SERVONO BIG

In attesa della ripresa, è ancora tempo di bilanci. E chi meglio di un ex viola appassionato e vincente come Daniel Bertoni può parlare di Fiorentina? Dall'altra parte del mondo il "Puntero" continua ...

Coronavirus, quanto colpisce i bambini in Italia

Quanto sono colpiti i bambini dal Covid? Iniziamo col dire che i più piccoli e i giovani sotto i 20 anni, oltre ad essere molto spesso asintomatici, si stima che abbiano una suscettibilità all’infezio ...

In attesa della ripresa, è ancora tempo di bilanci. E chi meglio di un ex viola appassionato e vincente come Daniel Bertoni può parlare di Fiorentina? Dall'altra parte del mondo il "Puntero" continua ...Quanto sono colpiti i bambini dal Covid? Iniziamo col dire che i più piccoli e i giovani sotto i 20 anni, oltre ad essere molto spesso asintomatici, si stima che abbiano una suscettibilità all’infezio ...