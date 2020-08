Coronavirus, da Venezia a Fiumicino: ecco come si stanno attrezzando gli aeroporti con i test per i rientri dai paesi a rischio (Di sabato 15 agosto 2020) Dopo l’ordinanza del ministero della Salute, gli scali devono predisporre postazioni ad hoc per eseguire i test rapidi su chi è sprovvisto dell'attestazione del test eseguito prima della partenza e risultato negativo Leggi su ilsole24ore

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Venezia Coronavirus nel veneziano: +12. Il caso del ragazzo di Chioggia ricoverato a Padova La Voce di Venezia Coronavirus, in Italia 629 nuovi positivi e 4 decessi

In questo momento le persone accertate positive al coronavirus sono 14.406 ... Sicilia 3.727, Lazio 9.059, Friuli-Venezia Giulia 3.499, Abruzzo 3.558, Puglia 4.843, Umbria 1.545, Bolzano 2.793, ...

In aeroporto a Venezia tamponi ai passeggeri in arrivo da paesi a rischio Covid

Tamponi per viaggiatori al rientro o in arrivo dai paesi a rischio Covid, individuati dalle disposizioni del ministero della Salute italiano: Spagna, Grecia, Malta e Croazia, direttamente all'aeroport ...

