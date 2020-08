Coronavirus, crisi turismo: senza stranieri crolla il lusso (Di sabato 15 agosto 2020) turismo in crisi causa Coronavirus. L’assenza degli stranieri svuota le strutture ricettive, i ristorazione e gli hotel lusso: mancata spesa di 14 miliardi di euro in tre mesi Il Coronavirus, è risaputo, ha dato una batosta incredibile al turismo italiano. Forse uno dei settori che ha risentito più di tutti delle misure restrittive adottate per sconfiggere la pandemia globale. Adesso che la stagione estiva si avvia verso la chiusura, arrivano i primi resoconti. L’assenza di turisti stranieri ha inciso moltissimo sull’economia, in particolare ha causato il crollo del settore di lusso. Gli hotel a 5 stelle, sono frequentati per la maggior parte del tempo da viaggiatori ... Leggi su bloglive

Corriere : Guerra (Oms): «Così si va a sbattere. Pericolosissimo aprire le scuole con molti già m... - poliziadistato : #CapodellaPolizia Gabrielli intervistato da @agnese_pini a @caffeversiliana su emergenza immigrazione, infiltrazion… - raffasadun : Da leggere - nerovingia : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio: la Asl di Viterbo comunica la positività di 8 giovani di rientro da viaggi in… - MiaomiaoCh : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio: la Asl di Viterbo comunica la positività di 8 giovani di rientro da viaggi in… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus crisi Cosa ci insegna la Svezia in crisi economica anche senza lockdown Sky Tg24 Coronavirus, crisi turismo: senza stranieri crolla il lusso

Turismo in crisi causa coronavirus. L’assenza degli stranieri svuota le strutture ricettive, i ristorazione e gli hotel lusso: mancata spesa di 14 miliardi di euro in tre mesi Il coronavirus, è ...

Bonus Inps, parla Marco Rizzone: "Ci metto la faccia ma attenti a chi vi getta fumo negli occhi"

14 agosto 2020 "Eccomi qua, sono pronto a metterci la faccia e ad assumermi le mie responsabilità, ma anche a mettervi in guardia da chi vi sta gettando fumo negli occhi". Su Facebook il deputato M5S ...

Turismo in crisi causa coronavirus. L’assenza degli stranieri svuota le strutture ricettive, i ristorazione e gli hotel lusso: mancata spesa di 14 miliardi di euro in tre mesi Il coronavirus, è ...14 agosto 2020 "Eccomi qua, sono pronto a metterci la faccia e ad assumermi le mie responsabilità, ma anche a mettervi in guardia da chi vi sta gettando fumo negli occhi". Su Facebook il deputato M5S ...