Coronavirus, Crisanti: “Le discoteche vanno chiuse subito”. Guerra: “Così la scuola è un rischio”. Vaia: “Riprendere spirito lockdown” (Di sabato 15 agosto 2020) La curva dei contagi risale, i rientri dall’estero preoccupano, la movida anche ma le discoteche restano aperte ovunque tranne che in Basilicata e Calabria. E a un mese dall’inizio della scuola, con i nuovi casi giornalieri tornati a quasi 600 il 14 agosto come non accadeva da fine maggio, gli esperti iniziano a lanciare l’allarme su cosa accadrà a settembre, con il rientro in città e la ripresa delle lezioni in presenza. Mentre i locali notturni continuano ad essere “graziati” da quasi tutte le Regioni, nonostante la linea del governo sostanzialmente quella di un’apertura decisa dai territori e strettamente condizionata al quadro epidemiologico. Così se per il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia “non siamo nella seconda ondata” e “non abbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano

"Le discoteche andrebbero chiuse, non dovevano aprire" sostiene il professore, docente di Microbiologia dell'Università di Padova . E sui casi di rientro sottolinea: "Bisognava attivare i controlli pr ...

“Di questa cosa delle discoteche aperte io non mi capacito. Andrebbero chiuse immediatamente“. Lo ha detto in una intervista a Il Messaggero il professor Andrea Crisanti, docente di Microbiologia dell ...

