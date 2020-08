Coronavirus, Crisanti: «Follia lasciare tutto aperto, così si raddoppiano i casi» (Di sabato 15 agosto 2020) «Non sono ottimista, mi pare evidente che nel giro di 10-20 giorni arriveremo ad almeno mille casi positivi giornalieri. Quello che non si riesce a spiegare è che più i nuovi... Leggi su ilmessaggero

Il professor Andrea Crisanti, docente di Microbiologia dell’Università di Padova e protagonista, prima del raffreddamento del rapporto con il governatore Zaia, del modello Veneto, da mesi si batte con ...

"Le discoteche andrebbero chiuse, non dovevano aprire" sostiene il professore, docente di Microbiologia dell'Università di Padova . E sui casi di rientro sottolinea: "Bisognava attivare i controlli pr ...

