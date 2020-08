Coronavirus, Crisanti: «Follia lasciare tutto aperto, così raddoppiano i casi» (Di sabato 15 agosto 2020) «Non sono ottimista, mi pare evidente che nel giro di 10-20 giorni arriveremo ad almeno mille casi positivi giornalieri. Quello che non si riesce a spiegare è che più i nuovi... Leggi su ilmessaggero

fattoquotidiano : Coronavirus, Crisanti su La7: “Frasi di Zangrillo? Affermazioni molto pericolose. Non è vero che non entrano malati… - RaiNews : 'Non sono ottimista, mi pare evidente che nel giro di 10-20 giorni arriveremo ad almeno mille casi positivi giornal… - fanpage : 'Non solo andrebbero chiuse, ma proprio non dovevano aprire”. L'opinione di Crisanti - michelemalfatti : Coronavirus, Crisanti: 'Crescita contagi costante, non ci sar? alternativa ai lockdown locali' - donat_16 : RT @paolorm2012: Coronavirus, Crisanti: «Follia lasciare tutto aperto, così si raddoppiano i casi» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Crisanti Coronavirus, Crisanti: «Follia lasciare tutto aperto, così si raddoppiano i casi» Il Messaggero Coronavirus, Crisanti: “Le discoteche vanno chiuse subito”

L’aumento è “lento” ma “costante”, conferma Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms distaccato a Roma e tecnico del Comitato tecnico-scientifico. “Man mano che i casi di nuovi… Leggi ...

Crisanti (docente Microbiologia Università Padova): “Follia lasciare tutto aperto, braghe calate per esigenze turistiche”

ITALIA – “Non sono ottimista, mi pare evidente che nel giro di 10-20 giorni arriveremo ad almeno mille casi positivi giornalieri. Quello che non si riesce a spiegare è che più i nuovi positivi aumenta ...

L’aumento è “lento” ma “costante”, conferma Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms distaccato a Roma e tecnico del Comitato tecnico-scientifico. “Man mano che i casi di nuovi… Leggi ...ITALIA – “Non sono ottimista, mi pare evidente che nel giro di 10-20 giorni arriveremo ad almeno mille casi positivi giornalieri. Quello che non si riesce a spiegare è che più i nuovi positivi aumenta ...