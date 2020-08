Coronavirus, contagi ancora in salita: sono 629 (Di sabato 15 agosto 2020) Nuovo aumento dei contagiati dal Covid nelle ultime 24 ore: sono 629, contro i 574 di ieri. Il totale dei casi totali sale ora a 253.438. In Veneto (+120), Lombardia (+94) e Emilia Romagna (+71) i maggiori incrementi.Solo in Trentino e Valle d’Aosta non si sono registrati nuovi casi. I tamponi effettuati sono stati 53.123, in crescita rispetto ai 46.723 di ieri. Questi i dati del ministero della Salute. “Se c’è una cosa che ha contraddistinto gli italiani in questi mesi è il grande senso di responsabilità dimostrato nei momenti più drammatici. Non abbassiamo la guardia proprio adesso, il nostro Paese ne uscirà più forte di prima”. Lo scrive su Facebook il ministro degli affari regionali, Francesco Boccia, a proposito dell’emergenza ... Leggi su huffingtonpost

NicolaPorro : Pressing sulle #regioni per la stretta su #movida e #discoteche, #tamponi, #quarantena e #test rapidi per chi rient… - RaiNews : 'Non sono ottimista, mi pare evidente che nel giro di 10-20 giorni arriveremo ad almeno mille casi positivi giornal… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Salgono ancora i #contagi 574 in 24 ore, l'aumento più alto dal 24 giugno. Lombardia e Veneto le regio… - ilTorineseNews : Coronavirus: nessun morto ma 47 contagi in più - TgrRai : #Coronavirus, contagi ancora in salita: nelle ultime 24 ore sono 629, contro i 574 di ieri. I maggiori incrementi i… -