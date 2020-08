Coronavirus, come festeggiare Ferragosto? Cosa si può fare e cosa no (Di sabato 15 agosto 2020) cosa si può fare a Ferragosto ai tempi del Coronavirus? Le regole, le norme e le restrizioni. Il Coronavirus torna a preoccupare in maniera significativa le autorità italiane proprio nella settimana delle vacanze più attesa dagli italiani: quella del Ferragosto. E a doversi adattare saranno soprattutto i giovani che per quest’anno dovranno rinunciare ai grandi assembramenti e alla movida sfrenata. Ma non al divertimento ovviamente, nei limiti della prudenza e nel rispetto delle norme. Coronavirus, cosa si può fare a Ferragosto? Partiamo dal dato di fatto. Il governo è assolutamente contrario all’apertura di discoteche e ad ... Leggi su newsmondo

TizianaFerrario : Insopportabili questi migranti in giro x Croazia Spagna e Grecia senza mascherina come se non ci fosse il… - LegaSalvini : AUGUSTO MINZOLINI E L'AVVISO DI GARANZIA A CONTE: 'LE SUE DECISIONI SONO POLITICHE E QUELLE DI SALVINI NO?' GIUSEPP… - RegLombardia : #LNews aumentano guariti e dimessi (+258), a Cremona, Lodi e Sondrio 1 solo contagio. Come ogni giorno, sulla home… - Matteo67 : @Etruria72 Però i malati di hiv non impestano gli ospedali in cui vanno e non saturano le terapie intensive(a scapi… - francobrontolo : RT @carlo_taormina: Li sedavano e li lasciavano morire come cani,cioè erano degli assassini.Cosi il governo Conte ha fatto morire molti d… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus come Coronavirus: come sarà l'Italia (e il mondo) nei prossimi mesi e nel 2021 Money.it DOPO UNA VACANZA

Torna la paura contagi da coronavirus a Sciacca, in provincia di Agrigento. Un giovane di 18 anni che da pochi giorni era rientrato da una vacanza è risultato positivo al Covid 19. Già all’inizio del ...

Coronavirus, news dal mondo. Usa, altri 64mila contagi. Crescono ancora in Corea del Sud

Roma, 15 agosto 2020 - Coronavirus, continua l'avanzata del morbo in tutto il mondo. Gli Stati Uniti hanno registrato 64.201 nuovi casi e 1.336 morti nelle ultime 24 ore, secondo il conteggio della Jo ...

Torna la paura contagi da coronavirus a Sciacca, in provincia di Agrigento. Un giovane di 18 anni che da pochi giorni era rientrato da una vacanza è risultato positivo al Covid 19. Già all’inizio del ...Roma, 15 agosto 2020 - Coronavirus, continua l'avanzata del morbo in tutto il mondo. Gli Stati Uniti hanno registrato 64.201 nuovi casi e 1.336 morti nelle ultime 24 ore, secondo il conteggio della Jo ...