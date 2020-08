Coronavirus, coda di oltre 20 chilometri tra Albania e Grecia: migliaia di lavoratori bloccati al confine per le nuove misure anti-Covid (Di sabato 15 agosto 2020) migliaia di albanesi che lavorano in Grecia sono rimasti bloccati al confine mentre cercavano di entrare nel Paese prima che entri in vigore l’obbligo di presentazione di un test negativo del coronaviurs. Lo riferisce la polizia albanese. Al posto di frontiera di Kakavia, nel sud dell’Albania, si è creata una coda di 20 km con oltre 4.000 auto viste le nuove misure annunciate da Atene. Dal 16 agosto sarà, infatti, consentito l’ingresso dall’Albania a un massimo di 750 persone al giorno che siano munite di un test negativo del Covid-19 eseguito 72 ore prima del loro arrivo. Dovranno infine trascorrere una settimana in isolamento. Sono diverse ... Leggi su ilfattoquotidiano

SonSempreIoEh : questo solo nel primo trimestre. ma questa storia avrà una coda lunga, gli effetti più pesanti li vedremo con l'ann… - zazoomblog : Positivo al coronavirus sono stato in discoteca: a Soverato giovani in coda per il tampone - #Positivo… - uandarin : RT @MatteoBilli72: Di questi aspetti, per nulla secondari, si parla troppo poco. E di casi c’è ne sono tanti. “A cinque mesi dal contagio s… - susanna53375479 : RT @ilfoglio_it: Stanchezza, dispnea, problemi cardiologici. I sintomi del #Covid19 possono durare mesi dal contagio. La coda lunga del #co… - marcellolippa : RT @ilfoglio_it: Stanchezza, dispnea, problemi cardiologici. I sintomi del #Covid19 possono durare mesi dal contagio. La coda lunga del #co… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus coda "Positivo al coronavirus, sono stato in discoteca": a Soverato giovani in coda per il tampone TGCOM Commemorata fine Seconda Guerra Mondiale

«Profondo rimorso» per le azioni compiute dal Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale è stato espresso dall'imperatore Naruhito nella cerimonia per i 75 anni della fine del conflitto mentre il pre ...

Coronavirus, Ranieri Guerra: "Aumento dei casi pericolossissimo per la scuola"

Il rischio è "arrivare a ridosso della riapertura delle scuole con un numero di casi che la renderebbero pericolosissima. Perché è matematico che la curva col ritorno in aula salirebbe ancora. Allora ...

«Profondo rimorso» per le azioni compiute dal Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale è stato espresso dall'imperatore Naruhito nella cerimonia per i 75 anni della fine del conflitto mentre il pre ...Il rischio è "arrivare a ridosso della riapertura delle scuole con un numero di casi che la renderebbero pericolosissima. Perché è matematico che la curva col ritorno in aula salirebbe ancora. Allora ...