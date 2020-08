Coronavirus, Capri: negativi i tamponi ai familiari delle 3 studentesse contagiate in Grecia (Di sabato 15 agosto 2020) Sul sito istituzionale del Comune di Capri è stato pubblicato il bollettino giornaliero sugli esiti dei tamponi eseguiti dall’Asl Napoli 1. Dalla lettura è risultato che ad oggi il numero dei tamponi positivi sono rimasti fermi a due (quelli riguardanti le studentesse che ritornavano da un viaggio in Grecia) mentre quelli in attesa di refertazione riguardanti i quattro familiari delle ragazze sono risultati negativi. Identica situazione nel Comune di AnaCapri , dove il dato resta fermo ad un positivo , mentre i tamponi sono risultati negativi per i tre familiari della quarta studentessa che faceva parte del gruppo . “Questa notizia è ... Leggi su ildenaro

