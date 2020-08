Coronavirus Calabria: negativi i primi tamponi eseguiti sui giovani che sono stati in discoteca a Soverato (Di sabato 15 agosto 2020) “Non abbassare la guardia”. E’ quello che chiede il sindaco di Maida, Salvatore Paone, ai propri concittadini ed in particolare alle ragazze e ai ragazzi che hanno frequentato negli ultimi giorni i due locali di Soverato (Noa e Circle Clubbin’side) chiusi dopo l’auto-denuncia del giovane risultato positivo al tampone. Paone assicura la cittadinanza della massima attenzione che viene prestata dall’Amministrazione comunale di Maida, che continua ad monitorare il territorio e ad interfacciarsi con il Dipartimento regionale Tutela della Salute e con i carabinieri della locale stazione. “Ho sentito il sindaco di Soverato Ernesto Alecci per esprimergli vicinanza e condivisione riguardo alla sua ordinanza odierna con la quale ha disposto e anticipato la chiusura di tutte le discoteche operanti nel territorio ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Calabria Coronavirus, dal Veneto alla Calabria: quali sono i nuovi focolai di Covid-19. FOTO Sky Tg24 Ferragosto, stop a falò in spiaggia e movida. Stretta sulle discoteche

"Se i numeri non cambiano sarà inevitabile; la prossima settimana si cercherà di condividere una scelta rigorosa con tutte le regioni". Così il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia in un ...

Coronavirus, le restrizioni dei sindaci della Campania per Ferragosto

Numerosi sindaci della Campania hanno deciso di disporre ulteriori restrizioni in occasione delle festività di Ferragosto, vietando aperitivi e falò. La recente nuova ondata italiana di contagi da cor ...

