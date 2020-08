Coronavirus, bollettino 15 agosto: nuovo aumento dei contagi (Di sabato 15 agosto 2020) I numeri del bollettino sul Coronavirus in Italia del 15 agosto: ancora un aumento dei contagi e crescono anche i decessi, tutti i dati Superati i seicento positivi in un giorno: i dati dell’ultimo bollettino sul Coronavirus in Italia fanno paura. Sono 629 i nuovi positivi registrati il 15 agosto per un totale di 253.428 casi complessivi dall’inizio dell’emergenza. Gli attualmente positivi sono 14.406, 157 in più rispetto a ieri. Importante aumento anche dei deceduti: sono 35.392, con un incremento di 158 unità rispetto al 14 agosto. Tra questi però ci sono anche 154 morti provenienti da Parma e non dichiarati nei mesi scorsi. LEGGI ANCHE ... Leggi su bloglive

SkyTG24 : Coronavirus Italia, salgono contagi: gravi 5 giovani in Puglia. Preoccupa Ferragosto. LIVE - Corriere : In Italia 481 nuovi casi e 10 morti: il bollettino del 12 agosto - SkyTG24 : Coronavirus, 552 nuovi casi in Italia: non accadeva da maggio - sportface2016 : LIVE #Coronavirus | Pubblicati i dati odierni della regione #Calabria #covid19 - GIUSPEDU : RT @sportface2016: LIVE #Coronavirus | Pubblicati i dati odierni della regione #Sicilia #covid19 -