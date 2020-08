Coronavirus: 94 nuovi casi e un morto in Lombardia nelle ultime 24 ore (Di sabato 15 agosto 2020) commenta Sono 94 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino del 15 agosto della Regione, secondo cui 10 sono debolmente positivi e 3 sono stati tracciati a ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Coronavirus, 629 nuovi casi e 4 morti nelle ultime 24 ore - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 523 nuovi casi: dato ancora in crescita - sole24ore : Coronavirus: oggi in Italia 574 nuovi casi (+51 nelle 24 ore) e 3 vittime. le statistiche complete e altro ancora n… - matteocannito : RT @petergomezblog: #Coronavirus, continuano a salire i nuovi contagi: sono 629 in 24 ore. Mai così tanti dal 23 maggio. Altre 4 vittime ht… - StefaniaFalone : Coronavirus Italia, bollettino: 629 nuovi contagi e 4 morti. Allarme in Veneto, Lombardia ed Emilia -