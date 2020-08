Coronavirus: 629 nuovi casi e 4 morti. Il bollettino del 15 agosto (Di sabato 15 agosto 2020) Ancora in salita i nuovi casi di Coronavirus in Italia che sfondano quota 600: sono 629 nelle ultime 24 ore, +55 rispetto a ieri, secondo il bollettino diffuso oggi 15 agosto 2020 dal ministero della Salute. Il totale dei contagi da inizio emergenza si porta così a 253.438 unità. I maggiori aumenti si registrano nelle regioni Veneto (+120), Lombardia (+94) ed Emilia Romagna (+71). Zero nuovi contagi solo in due regioni, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta. nuovi casi in aumento anche nel Lazio dove l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato, spiega che si è fatto un passo indietro, fino a maggio: "Oggi registriamo 58 casi e zero decessi. Di questi oltre la metà dei ... Leggi su blogo

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 14.406 • Deceduti: 35.392 (+4 +154*, +0,45%) • Di… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 629 nuovi casi e 4 morti nelle ultime 24 ore - petergomezblog : #Coronavirus, continuano a salire i nuovi contagi: sono 629 in 24 ore. Mai così tanti dal 23 maggio. Altre 4 vittime - renderman81 : Avanti così! No ma va tutto bene. Coronavirus: contagi ancora in salita, 629. Quattro le vittime - Sanità -… - _Melamore_ : RT @petergomezblog: #Coronavirus, continuano a salire i nuovi contagi: sono 629 in 24 ore. Mai così tanti dal 23 maggio. Altre 4 vittime ht… -