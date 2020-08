Coronavirus, 48 le persone attualmente ricoverate in Campania: i dati del Ministero della Salute (Di sabato 15 agosto 2020) Immagini di repertorio, foto Ansa, Coronavirus, preoccupante il dato diffuso dal Comune di Napoli: 27 nuovi casi in tre giorni 14 August 2020 Coronavirus, pericolosa impennata di casi: mai così tanti ... Leggi su napolitoday

MediasetTgcom24 : Coronavirus, a Parigi vietati raduni di oltre 10 persone #coronavirus - RegioneER : ????#Coronavirus, test rapidi in autunno in tutti gli OSPEDALI di @RegioneER: 13 minuti per scovare il virus e circa… - RegioneER : #CORONAVIRUS, da oggi le persone in arrivo da CROAZIA, GRECIA, MALTA e SPAGNA hanno l'obbligo di segnalazione per e… - LuigiLiccardo6 : RT @Cartabellotta: #coronavirus: a gennaio/febbraio tutti stavano alla larga dai cinesi. Oggi è il turno delle persone di colore. Basta dis… - Carmela_oltre : RT @Cartabellotta: #coronavirus: a gennaio/febbraio tutti stavano alla larga dai cinesi. Oggi è il turno delle persone di colore. Basta dis… -