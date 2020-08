Coronavirus, 18 nuovi casi di positività in Campania: il bollettino di Ferragosto (Di sabato 15 agosto 2020) foto Ansa, Sant'Antonio Abate, prosegue lo screening di massa sulla popolazione: una decina i positivi 15 August 2020 Coronavirus, nuovi casi di positività nel napoletano: la situazione 15 August 2020 ... Leggi su napolitoday

MediasetTgcom24 : Coronavirus, 629 nuovi casi e 4 morti nelle ultime 24 ore - petergomezblog : #Coronavirus, continuano a salire i nuovi contagi: sono 629 in 24 ore. Mai così tanti dal 23 maggio. Altre 4 vittime - sole24ore : Coronavirus: oggi in Italia 574 nuovi casi (+51 nelle 24 ore) e 3 vittime. le statistiche complete e altro ancora n… - Notiziedi_it : Coronavirus Italia, bollettino: 629 nuovi contagi e 4 morti. Allarme in Veneto, Lombardia ed Emilia - Tranviereincaz1 : RT @eziomauro: Coronavirus, il bollettino di oggi 15 agosto: 4 morti e 629 nuovi casi -