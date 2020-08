Coronavirus 15 agosto: nuovo record, oltre 600 casi in 24 ore (Di sabato 15 agosto 2020) oltre 600 casi in 24 ore, nuovo record stagionale di contagi da Coronavirus oggi 15 agosto in Italia. 629 casi e appena 4 decessi: questo il dato dei contagi da Coronavirus oggi 15 agosto in Italia. Si tratta del dato più alto di quest’estate e per la prima volta da settimane si risale oltre i … Leggi su viagginews

Coronavirus, seconda ondata – “In questi giorni è cresciuta la preoccupazione per una ripresa della pandemia, dovuta a più focolai. La domanda che ci si pone , tutti , è legittima: siamo nella seconda ...

Coronavirus, gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia nel bollettino del 15 agosto 2020. Intorno alle 17 come di consueto i numeri sui nuovi contagi, i decessi, le terapie intensive ...

