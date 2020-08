Continua l’offensiva social dell’irriducibile Zangrillo: botta e risposta con il presidente della Fondazione Gimbe (Di sabato 15 agosto 2020) Il nuovo fronte dello scontro tra “cauti” e “ottimisti” si è spostato dalla carica virale del Coronavirus all’interpretazione dei dati sull’aumento dei contagi in Italia, che anche ieri hanno superato i 500. Se per una fetta di esperti si tratta di numeri preoccupanti, per i cosiddetti “ottimisti” non c’è da allarmarsi in quanto «i contagiati non sono malati». Lo ha detto prima l’infettivologo Matteo Bassetti, lo ha ripetuto Alberto Zangrillo. Parole, quelle di Zangrillo, che hanno scatenato critiche in particolare da parte di Andrea Crisanti e del presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. A entrambi Zangrillo ha risposto in rete. Al primo, postando le tabelle dei ... Leggi su open.online

