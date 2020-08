Come sorelle anticipazioni settima puntata: Cahide sposerà Cemal o lo ucciderà? (Di sabato 15 agosto 2020) Tornano le nostre anticipazioni di Come sorelle, che cosa succederà nella settima puntata in onda la prossima settimana? Anche il prossimo appuntamento con la serie turca è per il venerdì. La settima puntata di Come sorelle andrà infatti in onda il 21 agosto 2020 su Canale 5. Come avrete visto nell’ultimo episodio, dopo il suo ritorno a casa, Cahide si è messa nei guai. La governante infatti ha sentito la telefonata mentre pianificava la sua fuga in Grecia con le ragazze ed ecco quindi che Cemal ha fatto la sua mossa per far capire a Cahide che non ha scampo. Deve sposarlo altrimenti le sue figlie finiranno in ... Leggi su ultimenotizieflash

