Clienti Vodafone? ToBi ha una sorpresa per voi ma solo per oggi 15 agosto (Di sabato 15 agosto 2020) solo per oggi 15 agosto 2020, in occasione della festività di Ferragosto, Vodafone ha preparato una sorpresa per tutti i suoi Clienti. L’assistente digitale ToBi infatti, armato di paletta e secchiello, vi aspetta all’interno dell’applicazione MyVodafone per farvi una semplice domanda, ovvero: “A quando risalgono le origini del Ferragosto?” con due opzioni 18 a.C. o … L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

tomlupi75 : @sardum @orfini Neanche Sky o Vodafone con i loro ex clienti si prostituiscono tanto. - NewsDigitali : Vodafone: l'offerta Special 50 Digital Edition per alcuni exc-clienti - - servizioclienti : Commenti su Vodafone di Luciana - mar_aie : Esattamente un anno fa a quest'ora, stavo affrontando decine di chiamate di clienti Vodafone incazzati per le rimod… - mondomobileweb : Vodafone insiste con l’offerta Special 50 Digital Edition a 7 euro al mese ad alcuni ex clienti -

Continua la campagna di Vodafone volta a riconquistare i suoi ex clienti. Nelle scorse ore, alcuni di questi hanno ricevuto un messaggio di invito per l’attivazione della super conveniente promo Speci ...

Allarme Vodafone: prezzi aumentati e tanti clienti sul piede di guerra

Tanti utenti di Vodafone nel corso di questa prima parte dell’anno hanno visto cambiare ancora una volta le condizioni del loro abbonamento. Il provider inglese ha infatti promosso l’ennesima modulazi ...

