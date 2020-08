Clamoroso Manchester City-Lione: Cornet porta in vantaggio i francesi! [VIDEO] (Di sabato 15 agosto 2020) Si sta giocando l’altro match dei quarti di finale di Champions League, in campo Manchester City e Lione, si decide l’avversario del Bayern Monaco che ieri ha asfaltato il Barcellona. Inizio di partita difficile per la squadra di Guardiola, i primi minuti non sono stati entusiasmanti. Discorso diverso per i francesi che giocano in modo ordinato e con coraggio. E la squadra di Garcia passa in vantaggio, indecisione della compagine inglese e gol firmato da Cornet. Dopo il controllo al Var l’arbitro convalida, non c’è fuorigioco. GOAL ! – Cornet scores vs Manchester City. 0-1. pic.twitter.com/XI5fBQsw7B — OnlyFootballClips (@OnlyFootballCl1) August 15, 2020 L'articolo Clamoroso ... Leggi su calcioweb.eu

Questa sera alle ore 21 va in scena l’ultimo quarto di finale di Champions League nel palcoscenico di Lisbona, quello tra Manchester City e Lione. La vincente incontrerà la corazzata del Bayern Monaco ...

Dopo la clamorosa sconfitta del Barcellona contro il Bayern Monaco, questa sera si deciderà la quarta ed ultima semifinalista della Champions League 2019/2020. I bavaresi, insieme a PSG e Lipsia atten ...

