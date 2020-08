Ciclismo, tremenda caduta del belga Evenpoel al Giro di Lombardia | VIDEO (Di sabato 15 agosto 2020) tremenda caduta per il giovane belga Remco Evenepoel durante il Giro di Lombardia. Evenpoel è caduto nel vuoto da un ponte, mentre la sua bicicletta è rimasta a bordo strada nella discesa di Sormano. Le prime immagini, scattate da un fotografo della France Press mostrano il ventenne belga cosciente e dolorante. Il ciclista della Deceuninck – QuickStepè stato recuperato venti minuti dopo la caduta e soccorso da una ambulanza, dove è entrato in barella e indossava un tutore per il collo. Evenepoel, 20 anni, si trovava nel gruppo di testa quando nella discesa da Colma di Sormano a Nesso (Como) ha improvvisamente perso il controllo della bicicletta. Prima ha sbattuto contro il muretto e poi è caduto dal ... Leggi su tpi

