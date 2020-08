Ciclismo, Giro di Lombardia: la terribile caduta di Remco Evenepoel (VIDEO) (Di sabato 15 agosto 2020) terribile caduta di Remco Evenepoel al Giro di Lombardia 2020. Il belga della Deceuninck Quick Step è letteralmente volato fuori strada per diversi metri dopo aver urtato un muretto lungo la discesa del Muro di Sormano. Diversi alberi a bordo strada potrebbero complicare le operazioni di soccorso. In alto il VIDEO della caduta. GLI AGGIORNAMENTI SULLE CONDIZIONI DI Evenepoel LIVE – Giro DI Lombardia 2020 (DIRETTA) Leggi su sportface

Lennard Kamna, tedesco della Bora Hansgroe ha vinto in solitaria la 4ª tappa del Giro de Delfinato ?di 153 chilometri da Ugine a Megève. KAMNA: "Sono veramente orgoglioso per questa mia prima vittoria ...Si avvicina il via della diretta del Giro di Lombardia 2020 e tutto è ormai pronto sulla linea di partenza di Bergamo, per questa classica monumento, che per via della pandemia e delle sue conseguenze ...