Ciclismo – Evenepoel, volo da un ponte e frattura del bacino: stagione finita, ma poteva andare peggio (Di sabato 15 agosto 2020) Episodio a dir poco incredibile accaduto nelle fasi finali de Il Lombardia. Remco Evenepoel ha perso il controllo della sua bici nella discesa successi al muro di Sormano sbattendo contro un muretto e finendo giù da un ponte da un’altezza di poco inferiore ad una decina di metri. Il ciclista non ha mai perso conoscenza, ma è apparso subito dolorante. Trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como, dagli esami medici si è scoperto che Evenepoel ha riportato la frattura del bacino e una contusione al polmone destro, oltre che diverse contusioni, un dolore all’osso sacro e alla gamba sinistra. Esclusa la frattura del femore. Secondo il team manager Patrick Lefevere la sua stagione è praticamente finita. ... Leggi su sportfair

