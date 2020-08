Chi sono i candidati alle elezioni regionali nelle Marche (Di sabato 15 agosto 2020) sono 7 i candidati alla presidenza della Regione Marche, ma la sfida sembra potersi ridurre ai due designati dai principali schieramenti: Maurizio Mangialardi, sindaco uscente di Senigallia e presidente dell'Anci regionale, leader di un centrosinistra che da cinquant'anni governa a Palazzo Raffaello, e l'onorevole Francesco Acquaroli, rappresentante di FdI, sostenuto da un centrodestra che ha trovato in extremis un accordo sulle candidature. Gli altri candidati sono Gian Mario Mercorelli, consigliere comunale a Tolentino e candidato del M55s, che con una decisione sofferta (con conseguente spaccatura e fuoriuscita dei dissidenti) ha scelto di correre in solitaria; Roberto Mancini, docente dell'università di Macerata e leader di 'Dipende da noi', movimento nato appena 6 mesi ma per essere ... Leggi su agi

