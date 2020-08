Chi si contende la presidenza della Regione Toscana? (Di sabato 15 agosto 2020) Conquistare la Toscana per poi attaccare Roma. È la strategia che Matteo Salvini, leader della Lega, non ha mai nascosto nei suoi tantissimi appuntamenti e incontri effettuati in tutta la Regione. Alle regionali di settembre il centrodestra si presenterà per la prima volta unito, con alle spalle le vittorie in tanti capoluoghi e piccoli comuni della Toscana, e l'obiettivo di far cadere una delle ultime "roccaforti rosse" sembra alla portata. A rafforzare l'entusiasmo del centrodestra, sondaggi che parlano di un vantaggio limitato del centrosinistra e di moltissimi indecisi. La battaglia si annuncia dura, ma complice il lockdown finora si è assistito solo a pochi scambi tra i principali contendenti, il candidato del centrosinistra, Eugenio Giani, ... Leggi su agi

fisco24_info : Chi si contende la presidenza della Regione Toscana?: Conquistare la Toscana per poi attaccare Roma. È la strategia… - Agenzia_Italia : Chi si contende la presidenza della Regione Toscana? - swoozd : chi è che si contende il soty sec voi?? penso start?? eight??? dopo chissà - Celtics_69 : @Alex_Cavasinni Eh sì mail Siviglia non si contende lo scudetto contro la Juve. Questo è un grosso particolare. Ora… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi contende Chi si contende la presidenza della Regione Toscana? AGI - Agenzia Giornalistica Italia Che cosa accade (davvero) con la "fine" dei contanti

Contante addio. La guerra ai contanti è uno dei cavalli di battaglia del governo giallorosso. Ora, con il decreto Agosto, il cosiddetto cashback torna a prendere forza. L’obiettivo, per chi ci governa ...

Chi è Caroline Donzella, l’aspirante Bonas di Avanti un altro

Per chi non conoscesse Caroline Donzella, vi diciamo chi è colei che contende il posto a Sara Croce come Bonas di Avanti un altro Chi è Caroline Donzella, l’aspirante Bonas di Avanti un altro (Fonte: ...

Contante addio. La guerra ai contanti è uno dei cavalli di battaglia del governo giallorosso. Ora, con il decreto Agosto, il cosiddetto cashback torna a prendere forza. L’obiettivo, per chi ci governa ...Per chi non conoscesse Caroline Donzella, vi diciamo chi è colei che contende il posto a Sara Croce come Bonas di Avanti un altro Chi è Caroline Donzella, l’aspirante Bonas di Avanti un altro (Fonte: ...