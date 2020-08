Chi era Rafiq Hariri, “mister Lebanon” (Di domenica 16 agosto 2020) L’imponente esplosione vicino al porto di Beirut che, il 4 agosto 2020, ha travolto la quotidianità del Libano, provocando centinaia di morti e migliaia di feriti, ha posto numerosi interrogativi alla base della sua origine. Tra le ipotesi prese in considerazione a poche ore dalla deflagrazione, che ha raso al suolo diversi edifici dell’area, anche … Chi era Rafiq Hariri, “mister Lebanon” InsideOver. Leggi su it.insideover

AnnalisaChirico : 1/3 dei nuovi contagi sono migranti sbarcati illegalmente in ITA. I centri di accoglienza sono i nuovi focolai in S… - AnnalisaChirico : Il bonusCovid non lo hanno preso solo i 5 parlamentari ma anche navigator e notai, professionisti vari che hanno in… - AnnalisaChirico : Lo dicevo quando era scomodo, e lo ripeto. Sul Messaggero intervista al prof Crisanti che dice: lockdown generalizz… - DavideBali : RT @lefrasidiosho: Chi c'era con te? #lockdown #tampone #coviddi - fra_n_c_e_s_c_a : RT @lefrasidiosho: Chi c'era con te? #lockdown #tampone #coviddi -

Ultime Notizie dalla rete : Chi era Chi era Robert Trump, il fratellino più amato dal Presidente Usa Formiche.net I Bronzi di Riace in origine erano 5 ed erano biondi

I Bronzi di Riace ripescati nelle acque di Riace, fra il 21 e il 22 agosto del 1972, in origine erano cinque e non due. Facevano parte di un gruppo statuario che rappresentava il momento subito preced ...

Decreto agosto, cancellata la seconda rata IMU: le categorie interessate

Il Decreto Agosto conferma l’esenzione IMU per le categorie più colpite dalla crisi economica degli ultimi mesi. Il testo del decreto, bollinato a inizio settimana dalla Ragioneria di Stato e ora pubb ...

I Bronzi di Riace ripescati nelle acque di Riace, fra il 21 e il 22 agosto del 1972, in origine erano cinque e non due. Facevano parte di un gruppo statuario che rappresentava il momento subito preced ...Il Decreto Agosto conferma l’esenzione IMU per le categorie più colpite dalla crisi economica degli ultimi mesi. Il testo del decreto, bollinato a inizio settimana dalla Ragioneria di Stato e ora pubb ...