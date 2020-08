"Che schifo". Giorgia Meloni, buon Ferragosto alla sinistra "caviale e champagne". La demolisce in due minuti: ovazione | Video (Di sabato 15 agosto 2020) “È proprio spiritosa lei”. Così Maurizio Costanzo si esprimeva un anno fa durante l'intervista con Giorgia Meloni. La quale è diventata una leader a tutti gli effetti e spicca per due qualità molto rare nei politici di oggi: la coerenza e l'autoironia. Per Ferragosto l'ex ministra ha voluto fare gli auguri “anche i nostri amici radical chic” con una parodia musicale straordinaria, tratta proprio da quell'intervista con Costanzo. In particolare la leader di Fratelli d'Italia aveva risposto ad un articolo di Repubblica: “Per me è una medaglia se quel giornale dice che sto tra gli emarginati. Il problema della sinistra italiana è proprio quello che doveva stare dalla parte dei più deboli e invece si ritrova a Capalbio a mangiare ... Leggi su liberoquotidiano

marracash : @Elodiedipa Che schifo di Dio - borghi_claudio : Un sacco di voti, un sacco di discussioni, grande informativa. Tutti i parlamentari sanno condizioni costi e conseg… - davidealgebris : 2 ignoranti incapaci di laurearsi. Che tristezza. Rubare lo stipendio pubblico senza nessun merito. Paraculi e null… - VietatoMorireE : Non mi capitava di piangere per il mio peso da minimo un anno, eppure eccomi qua. Non ne posso più, faccio schifo e… - Barracuda_1953 : @RadioSavana @BasedPoland Che schifo! -