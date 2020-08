"Che differenza c'è?". Laura Ravetto, clamoroso bikini a 49 anni. La domandina maliziosa per la Boschi, giudicate voi | Guarda (Di sabato 15 agosto 2020) Una Laura Ravetto così non l'avete mai vista. "Buon ferragosto!", augura su Twitter la deputata di Forza Italia. E fin qui, nulla di strano. Ma c'è un piccolo particolare. La bella onorevole, 49 anni, è in bikini bianco e in posa da diva. Uno spettacolo, splendido, decisamente insolito per chi è abituato a vederla in tailleur nei talk tv. E lei, forse conoscendo bene i "polli" che popolano i social, si premunisce aggiungendo: "Per gli haters che criticano le foto in bikini: che differenza c'è con colleghi/e che in questi giorni si prestano a FINTE paparazzate (in realtà posati in accordo con i fotografi) in bikini/costumi vari sui ... Leggi su liberoquotidiano

Così alcune aziende americane, tra le quali Apple, Disney e Ford, stanno cercando di capire le eventuali ripercussioni del ban commerciale che Donald Trump ha previsto anche per WeChat. Tutto è inizia ...

