Champions:Rummenigge'sogno doppietta Bayern-Inter in Europa' (Di sabato 15 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 15 AGO - Il day after più dolce per il Bayern Monaco che pensa già alla semifinale: parola di Karl-Heinz Rummenigge, presidente del club tedesco che all'indomani dello storico 2-8 sul ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : Il sogno di #Rummenigge: 'Le vittorie di #Bayern in Champions e #Inter in Europa League' - GIUSPEDU : RT @sportface2016: #BarcellonaBayern | #Rummenigge: 'La squadra è già concentrata sulla semifinale' - interclubpavia : Champions:Rummenigge'sogno doppietta Bayern-Inter in Europa' - Andre_Costa95 : RT @DiMarzio: Il sogno di #Rummenigge: 'Le vittorie di #Bayern in Champions e #Inter in Europa League' - GIUSPEDU : RT @DiMarzio: Il sogno di #Rummenigge: 'Le vittorie di #Bayern in Champions e #Inter in Europa League' -