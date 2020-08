Champions League, Manchester City-Lione 1-3: gli highlights (Di sabato 15 agosto 2020) Champions League, Manchester City-Lione 1-3: clamorosa sorpresa nell’ultimo Quarto di finale a Lisbona, i francesi giocheranno contro il Bayern Saranno semifinali a sorpresa, quelle della Champions League a Lisbona. Martedì sera PSG-Lipsia e mercoledì Bayern Monaco-Lione. I francesi hanno battuto il Manchester City e così per la terza volta di fila Pep Guardiola esce ai … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

