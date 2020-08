Champions League, i risultati dei quarti di finale (Di domenica 16 agosto 2020) Champions League, risultati della fase ad eliminazione diretta. Juve, Napoli e Atalanta le squadre presenti. ROMA – Champions League, risultati degli ottavi di finale. La competizione europea entra nella seconda fase calda con tre squadre italiane protagoniste: Juventus, Napoli e Atalanta. Di seguito i risultati dei quarti di finale di Champions League. PartitaRisultatoAtalanta-Paris-Saint Germain1-2Lipsia-Atletico Madrid2-1Lione-Manchester City3-1Barcellona-Bayern Monaco2-8Gian Piero GasperiniChampions League, i risultati degli ottavi di finale Di seguito il resoconto completo degli ottavi di ... Leggi su newsmondo

