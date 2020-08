Cessione Koulibaly, le offerte non soddisfano: ADL potrebbe bloccare tutto! (Di sabato 15 agosto 2020) La Cessione di Koulibaly non si concretizza: ADL potrebbe bloccare tutto Da tempo si parla di una Cessione di Koulibaly, ma Aurelio De Laurentiis ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

ForzAzzurri1926 : Cessione Koulibaly, le offerte non soddisfano: ADL potrebbe bloccare tutto! - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Il Mattino - Incontro Ramadani-De Laurentiis, il Manchester City non arriverà a 90 milioni per Koulibaly: cessione… - news24_napoli : Il Mattino – Incontro Ramadani-De Laurentiis, il Manchester City non… - news24_napoli : Palmeri: "City-Koulibaly, discorso ben avviato: divario colmabile… -