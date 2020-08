Cesena, tutto fatto per il ritorno di Caturano: i dettagli (Di sabato 15 agosto 2020) Salvatore Caturano ritorna al Cesena. L'attaccante, dopo essere rientrato alla Virtus Entella, sarà un nuovo giocatore della squadra bianconera.IL ritornocaption id="attachment 1007231" align="alignnone" width="594" Tifosi Cesena (getty images)/captionIl Cesena aveva già accolto nel corso della stagione 2019/20 nella propria rosa l'ex calciatore del Lecce, quando il bomber proveniente da Chiavari in prestito riuscì a segnare 3 reti in 5 presenze. A mettere un punto sulla definizione dell'affare è stato lo stesso Caturano ai microfoni del Corriere di Romagna: "Lunedì ci incontriamo per chiudere, desideravo restare qui e la società ha fatto un ottimo lavoro. La trattativa sta arrivando alla conclusione, come si ... Leggi su itasportpress

