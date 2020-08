C'era una volta il West: un attore si suicidò durante le riprese del film di Sergio Leone (Di sabato 15 agosto 2020) Al Mulock si uccise saltando dalla finestra del suo hotel, con ancora indosso il suo costume di scena, al termine di una giornata di riprese di C'era una volta il West. Al Mulock, l'attore che interpreta uno dei tre uomini armati nella sequenza di apertura di C'era una volta il West di Sergio Leone, si suicidò saltando dalla finestra del suo hotel, con ancora indosso il suo costume di scena, al termine di una lunga e stressante giornata di riprese. Il direttore di produzione Claudio Mancini e lo sceneggiatore Mickey Knox stavano partecipando ad un meeting, seduti in una stanza dell'hotel, e videro il corpo di Al Mulock passare davanti la loro finestra. Knox ha ricordato in un'intervista che mentre Mancini stava ... Leggi su movieplayer

