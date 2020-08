C'era una volta il West: stasera su Rai3 il film di Sergio Leone con Claudia Cardinale (Di sabato 15 agosto 2020) stasera su Rai3 alle 20:30 va in onda C'era una volta il West, il capolavoro di Sergio Leone, con Claudia Cardinale ed Henry Fonda Nuova puntata, stasera su Rai3 alle 21:20, del ciclo dedicato a Sergio Leone ed Ennio Morricone con C'era una volta il West, il Western ideato dal regista romano insieme a Dario Argento e Bernardo Bertolucci, considerato uno dei migliori dell'intera storia del cinema. Jill (Claudia Cardinale), un'ex prostituta, arriva a Red Land nel pieno West per rendersi conto che suo marito, Brett McBain, è stato ucciso da un killer prezzolato di nome Frank (Henry ... Leggi su movieplayer

