C'era una volta il West: ecco perchè Henry Fonda non voleva girare il film (Di sabato 15 agosto 2020) Inizialmente Henry Fonda rifiutò il ruolo di Frank in C'era una volta il West, Sergio Leone fu costretto a volare fino a New York per tentare di persuaderlo. Henry Fonda, inizialmente, rifiutò il ruolo di Frank in C'era una volta il West; Sergio Leone, non accettando un no come risposta, volò verso gli Stati Uniti e incontrò Fonda per rispondere di persona ad una domanda cruciale postagli dall'attore: "perchè è così importante che sia io ad interpretare il personaggio?". A questa domanda di Fonda, Leone rispose: "Immagina questo: la telecamera mostra un uomo armato dalla vita in giù che tira fuori la pistola e spara a un bambino che corre. La ... Leggi su movieplayer

