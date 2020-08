Caterina Balivo, dopo l'addio a Vieni da me il mistero in Rai: sparita dai radar, gira una voce (Di sabato 15 agosto 2020) Si gode le vacanze, Caterina Balivo: la famiglia, il mare, la Toscana, la Sicilia. Ma per l'ormai ex conduttrice di Vieni da me le ferie potrebbero non finire con l'estate. dopo l'addio volontario al fortunato talk del pomeriggio di Raiuno, infatti, la bella e brava napoletana non risulta nei palinsesti Rai della prossima stagione. Da settembre, insomma, non la vedremo in tv. E non risulta, al momento, alcuna trattativa in corso con viale Mazzini. La Balivo è in stand-by, volontario, ma pur sempre una bella botta soprattutto per i suoi fan che vorrebbero rivederla al più presto sul piccolo schermo. dopo Detto Fatto, lasciato in eredità a Bianca Guaccero, e Vieni da me, Caterina secondo ... Leggi su liberoquotidiano

pieceleb72 : La bellisima Caterina Balivo da Instagram ma anche twitter . #misspiedidoro #barefoot #piedinudi #piedsnus… - zazoomblog : Caterina Balivo si è rifatta? La conduttrice risponde: tutta la verità - #Caterina #Balivo #rifatta? - GenteVipNews : Estate Vip: Caterina Balivo prove da diva a Levanzo, Sicilia, Italia - LaMammaN1 : - GossipItalia3 : Caterina Balivo Instagram finalmente in bikini, “posa da diva”: «Bellezza indescrivibile» #gossipitalianews -