Catania | mister Raffaele potrà contare sul giovane Arena

Il mister del Catania Peppe Raffaele potrà contare nella prossima stagione anche sul giovane Alessandro Arena, classe 2000 nato a Ragusa. Il giovane esterno offensivo ha firmato il suo primo contratto professionistico legandosi al Calcio Catania fino al 30 giugno 2023. Arena, cresciuto nel nostro settore giovanile, si è ben distinto nelle ultime due annate, dapprima con la maglia del Marina di Ragusa promosso in D al termine della stagione 2018/19 e successivamente con l'Acireale, in quarta serie. Il direttore dell'area sportiva Maurizio Pellegrino osserva: "Alessandro merita la fiducia della società, ha buone qualità. Un calciatore ventenne muove i primi passi nel professionismo e non ...

