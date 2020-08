Caso Viviana Parisi: nuove ricerche con i cani molecolari anche nei pressi dell’autostrada [FOTO] (Di sabato 15 agosto 2020) nuove ricerche con i cani molecolari anche nelle campagne che costeggiano l’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza di Caronia, dove Viviana Parisi, lo scorso 3 agosto, ha avuto l’incidente in una galleria, prima di fare sparire le sue tracce. Questa mattina i cani dei Vigili del fuoco e del soccorso alpino sono al lavoro proprio in quella zona. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono diverse. L’unica certezza è che il bambino era vivo quando era in macchina con la madre a Sant’Agata di Militello, poco prima dell’incidente. Cosa è accaduto dopo resta un giallo. L'articolo Caso Viviana Parisi: nuove ... Leggi su meteoweb.eu

