Caso Viviana Parisi, investigatori: “Scarpe pulite, impossibile che abbia scavato una fossa senza sporcarle, non ha camminato a lungo nel bosco” (Di sabato 15 agosto 2020) Gli investigatori che indagano sulla morte di Viviana Parisi, la deejay di 43 anni trovata morta, lo scorso 8 agosto, nei boschi di Caronia (Messina), dopo essere scomparsa insieme al figlio Gioele di 4 anni, in seguito all’incidente avvenuto in una galleria della A20 Messina-Palermo, ritengono, come apprende l’Adnkronos, che non abbia fatto molta strada nei boschi, dopo essere scesa dalla sua auto. Lo fanno supporre le sneakers della donna, che erano “solo un po’ graffiate” ma “ancora abbastanza pulite”. Se anche la pista dell’omicidio-suicidio fosse tra quelle seguite dalla Procura di Patti, gli investigatori si chiedono come mai avesse le scarpe pulite. Come avrebbe potuto scavare una fossa per ... Leggi su meteoweb.eu

