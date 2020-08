Caro Napolista, non sono d’accordo su Ancelotti e vi spiego perché (Di sabato 15 agosto 2020) Caro Direttore, cari Napolisti tutti, sono un tifoso del Napoli e un appassionato di calcio, divoratore di praticamente tutte le partite di pallone, Napoli in primis.Leggo con interesse il Napolista da quando l’ho scoperto, ovvero inizio 2019, periodo che coincide in piena prima stagione di Ancelotti, al quale il Direttore e diversi altri autori del Napolista sono estremamente legati calcisticamente e filosoficamente. Il Napolista mi piace perché è un ricettacolo di opinioni, quindi stimola sempre il pensiero. Però con l’argomento Ancelotti e le vostre esposizioni al riguardo sono in netto disaccordo e, senza presunzione alcuna, vorrei esprimere il mio pensiero, sperando magari di rappresentare almeno in ... Leggi su ilnapolista

