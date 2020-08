Carlo Conti sbarca all’estero: pronto a lasciare l’Italia per sempre? (Di sabato 15 agosto 2020) Carlo Conti condurrà un festival negli Stati Uniti Carlo Conti è pronto per la nuova edizione di Tale e Quale Show che prenderà il via a settembre con una versione riadattata a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Senza ombra di dubbio il professionista fiorentino è uno dei conduttori più amati ed apprezzati del nostro Paese ed ha anche molti fan ed estimatori fuori dall’Italia. Infatti grazie a Rai Italia molti di essi hanno avuto modo di vederlo alla guida di programmi di successo. Ora, però, per l’artista toscano è giunto il momento di sbarcare all’estero. Infatti molto presto presenterà un festival dedicato completamente dedicato alla musica italiana all’estero, precisamente negli ... Leggi su kontrokultura

